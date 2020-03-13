STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

नामSTX

रैंकNo.75

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0003%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.78%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,797,419,302.68642

अधिकतम आपूर्ति1,818,000,000

कुल आपूर्ति1,797,419,302.68642

सर्कुलेशन रेट0.9886%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.840638956084225,2024-04-01

सबसे कम कीमत0.0450080485668,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनSTACKS

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

