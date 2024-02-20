STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

नामSTRK

रैंकNo.116

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.28%

बाज़ार में उपलब्ध राशि4,077,130,043.348971

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4077%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.6618567668936515,2024-02-20

सबसे कम कीमत0.09690269162798996,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनSTARK

