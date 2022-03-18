STG

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

नामSTG

रैंकNo.349

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि660,951,371

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6609%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.283844483496619,2022-04-02

सबसे कम कीमत0.10162599944782422,2022-03-18

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

