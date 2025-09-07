STAR

Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.

नामSTAR

रैंकNo.1227

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि184,200,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.1842%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.0766029455373356,2025-09-07

सबसे कम कीमत0.03805041548748198,2025-09-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

