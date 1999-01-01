SOEX

Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities.

नामSOEX

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि--

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति800,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

परिचयShelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.