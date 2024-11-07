SERV

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

नामSERV

रैंकNo.651

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि672,376,014

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.6723%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13915322742647276,2024-12-21

सबसे कम कीमत0.001324754625465334,2024-11-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

