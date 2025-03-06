ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

नामROAM

रैंकNo.665

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)20.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि313,619,626.648384

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति996,251,485.530208

सर्कुलेशन रेट0.3136%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.40935268299243394,2025-03-06

सबसे कम कीमत0.06792095365150401,2025-08-18

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

