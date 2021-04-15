RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

नामRAD

रैंकNo.697

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)16.34%

बाज़ार में उपलब्ध राशि51,575,978.89552598

अधिकतम आपूर्ति99,999,620

कुल आपूर्ति99,998,580

सर्कुलेशन रेट0.5157%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर27.35201922,2021-04-15

सबसे कम कीमत0.5661187598774695,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

