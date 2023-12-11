PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

नामPROPS

रैंकNo.1149

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.77%

बाज़ार में उपलब्ध राशि443,456,869.4996711

अधिकतम आपूर्ति1,200,000,000

कुल आपूर्ति1,200,000,000

सर्कुलेशन रेट0.3695%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.2718274596699227,2024-04-05

सबसे कम कीमत0.014981776422742052,2023-12-11

पब्लिक ब्लॉकचेनAPTOS

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.