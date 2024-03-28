PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

नामPROPC

रैंकNo.915

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.19%

बाज़ार में उपलब्ध राशि38,513,644.40278955

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति63,763,336.9999994

सर्कुलेशन रेट0.3851%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर5.341897333509249,2024-03-28

सबसे कम कीमत0.3007309977264045,2025-07-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

