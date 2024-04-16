PRCL

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

नामPRCL

रैंकNo.655

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)5.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि412,284,457

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4122%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.839365491354153,2024-04-16

सबसे कम कीमत0.04874291631068839,2025-04-17

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

PRCL/USDT
Parcl
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (PRCL)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
Loading...