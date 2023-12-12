POPCAT

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

नामPOPCAT

रैंकNo.175

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.40%

बाज़ार में उपलब्ध राशि979,973,184.6

अधिकतम आपूर्ति979,973,220.96

कुल आपूर्ति979,973,220.96

सर्कुलेशन रेट0.9999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.067410259204997,2024-11-17

सबसे कम कीमत0.000008429262052485,2023-12-12

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयPopcat is a meme coin on the Solana chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.