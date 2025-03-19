PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

नामPLUME

रैंकNo.168

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2,650,000,000

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.265%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.2474889341550818,2025-03-19

सबसे कम कीमत0.07596247895192497,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.