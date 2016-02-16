PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

नामPIVX

रैंकNo.1055

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)3.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि96,359,636.5190893

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति96,359,636.5190893

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर14.558699607849121,2018-01-23

सबसे कम कीमत0.000421967008151114,2016-02-16

पब्लिक ब्लॉकचेनPIVX

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

PIVX/USDT
PIVX
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (PIVX)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
PIVX/USDT
