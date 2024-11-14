PIN

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

नामPIN

रैंकNo.592

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.54%

बाज़ार में उपलब्ध राशि88,206,631.4

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट0.882%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.2970090950920365,2024-12-11

सबसे कम कीमत0.02473960858913392,2024-11-14

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

