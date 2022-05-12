PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

नामPHB

रैंकNo.700

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)41.87%

बाज़ार में उपलब्ध राशि58,597,912.19997448

अधिकतम आपूर्ति64,000,000

कुल आपूर्ति58,597,912.19997448

सर्कुलेशन रेट0.9155%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.094629014078536,2024-03-09

सबसे कम कीमत0.06654096148398123,2022-05-12

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

