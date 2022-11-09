PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

नामPENDLE

रैंकNo.96

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0002%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)58.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि169,364,118.98178643

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति281,527,448.45853144

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर7.517135769763217,2024-04-11

सबसे कम कीमत0.033486880201439986,2022-11-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

