OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

नामOP

रैंकNo.70

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0003%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)13.15%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,778,634,390

अधिकतम आपूर्ति4,294,967,296

कुल आपूर्ति4,294,967,296

सर्कुलेशन रेट0.4141%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.851507085185996,2024-03-06

सबसे कम कीमत0.40050768516633495,2022-06-18

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

