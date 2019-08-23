ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

नामONG

रैंकNo.475

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.83%

बाज़ार में उपलब्ध राशि423,506,273.0414432

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.4235%

जारी करने की तारीख2019-08-23

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था1.43 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.59254,2018-09-28

सबसे कम कीमत0.0393381415969,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनONT

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.