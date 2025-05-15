NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

नामNXPC

रैंकNo.290

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)25.65%

बाज़ार में उपलब्ध राशि202,447,225

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.2024%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.8393480388979015,2025-05-15

सबसे कम कीमत0.6349493471362493,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनAVAX_CCHAIN

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...