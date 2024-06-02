NOT

Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

नामNOT

रैंकNo.240

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,433,648,809.2978

अधिकतम आपूर्ति102,456,957,533.56

कुल आपूर्ति102,456,956,810.9109

सर्कुलेशन रेट0.9704%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.02895848775172118,2024-06-02

सबसे कम कीमत0.001605449489741873,2025-04-16

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

परिचयNotcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.