LTC

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

नामLTC

रैंकNo.20

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0022%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)709.18%

बाज़ार में उपलब्ध राशि76,281,814.48347135

अधिकतम आपूर्ति84,000,000

कुल आपूर्ति84,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9081%

जारी करने की तारीख2011-11-09 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था4.3 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर412.96014112,2021-05-10

सबसे कम कीमत1.1137399673461914,2015-01-14

पब्लिक ब्लॉकचेनLTC

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.