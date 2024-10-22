KASPY

A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.

नामKASPY

रैंकNo.4934

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति333,333,333,333

कुल आपूर्ति333,333,333,333

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000094613458299034,2024-10-22

सबसे कम कीमत0.000005574622151436,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनKRC20

परिचयA meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.