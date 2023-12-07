JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

नामJTO

रैंकNo.104

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)11.37%

बाज़ार में उपलब्ध राशि375,709,520.4

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति999,999,669.8547738

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर5.608309380488856,2023-12-07

सबसे कम कीमत0.5362303075154018,2023-12-07

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

