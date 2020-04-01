JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

नामJST

रैंकNo.156

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.25%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,900,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति9,900,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2020-04-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.00202 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.20825091,2021-04-05

सबसे कम कीमत0.00476612780651,2020-05-09

पब्लिक ब्लॉकचेनTRX

परिचयJUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.