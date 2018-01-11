IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

नामIOST

रैंकNo.388

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि28,102,918,035

अधिकतम आपूर्ति90,000,000,000

कुल आपूर्ति46,578,474,639

सर्कुलेशन रेट0.3122%

जारी करने की तारीख2018-01-11 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.01 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13649600744247437,2018-01-24

सबसे कम कीमत0.00156203910694,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनIOST

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.