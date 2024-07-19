G

Gravity is a Layer 1 blockchain designed for mass adoption and an omnichain future.

नामG

रैंकNo.331

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि10,114,800,000

अधिकतम आपूर्ति12,000,000,000

कुल आपूर्ति12,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.8429%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.07156725129070174,2024-07-19

सबसे कम कीमत0.009919676446796654,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.