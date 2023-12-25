GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

नामGUI

रैंकNo.1971

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि555.895.061.727

अधिकतम आपूर्ति777.777.777.776,9

कुल आपूर्ति777.777.777.776,9

सर्कुलेशन रेट0.7147%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000579846469264794,2023-12-25

सबसे कम कीमत0.000002641105145751,2025-08-26

पब्लिक ब्लॉकचेनAPTOS

क्षेत्र

सोशल मीडिया

