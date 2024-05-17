GAMESTOP

GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.

नामGAMESTOP

रैंकNo.744

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि411,297,484,026

अधिकतम आपूर्ति420,690,000,000

कुल आपूर्ति411,297,484,026

सर्कुलेशन रेट0.9776%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000413098438243625,2024-12-12

सबसे कम कीमत0.000002602616451368,2024-05-17

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.