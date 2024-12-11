DOG

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

नामDOG

रैंकNo.176

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि100,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति100,000,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.009947045275834055,2024-12-11

सबसे कम कीमत0.001001575648348698,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBTCRUNES

परिचयDOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

DOG/USDT
DOG GO TO THE MOON
DOG/USDT
