DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

नामDOGS

रैंकNo.473

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि516,750,000,000

अधिकतम आपूर्ति550,000,000,000

कुल आपूर्ति550,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9395%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.001644096114028641,2024-08-28

सबसे कम कीमत0.000100955965351554,2025-04-17

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

क्षेत्र

सोशल मीडिया

