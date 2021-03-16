DKA

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

नामDKA

रैंकNo.466

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति5,000,000,000

कुल आपूर्ति5,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.70604547,2021-03-16

सबसे कम कीमत0.014004343218990514,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

