deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

नामDBR

रैंकNo.608

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,62

बाज़ार में उपलब्ध राशि1.924.684.519

अधिकतम आपूर्ति10.000.000.000

कुल आपूर्ति10.000.000.000

सर्कुलेशन रेट0.1924%

जारी करने की तारीख2024-10-16 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.05499267372684524,2024-12-21

सबसे कम कीमत0.013264730640477866,2025-06-13

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

deBridge is DeFi's internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

