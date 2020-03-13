CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

नामCHR

रैंकNo.418

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.30%

बाज़ार में उपलब्ध राशि846,431,914.378197

अधिकतम आपूर्ति978,064,789

कुल आपूर्ति846,431,914.378197

सर्कुलेशन रेट0.8654%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.4996914759745297,2021-11-20

सबसे कम कीमत0.00852539841207,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनCHROMIA

क्षेत्र

सोशल मीडिया

