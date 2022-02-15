CCD

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

नामCCD

रैंकNo.533

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि11,649,527,362.501497

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति14,084,787,699.054913

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08744871982689628,2022-02-15

सबसे कम कीमत0.002569331689533657,2024-07-05

पब्लिक ब्लॉकचेनCCD

क्षेत्र

सोशल मीडिया

