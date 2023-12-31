CAP

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

नामCAP

रैंकNo.3980

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति200,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.6809465801783078,2023-12-31

सबसे कम कीमत0.016317247952418467,2025-03-09

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयCapverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.