BTS

The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

नामBTS

रैंकNo.1539

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2 995 060 000

अधिकतम आपूर्ति3 600 570 502

कुल आपूर्ति2 995 060 000

सर्कुलेशन रेट0.8318%

जारी करने की तारीख2014-11-05 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.916782021522522,2018-01-02

सबसे कम कीमत0.000857770484221039,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBTS

परिचयThe BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.