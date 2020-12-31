AVAX

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

नामAVAX

रैंकNo.17

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर0.0028%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)213,33%

बाज़ार में उपलब्ध राशि422 275 285,48916084

अधिकतम आपूर्ति715 748 719

कुल आपूर्ति457 277 985,48916084

सर्कुलेशन रेट0.5899%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर146.21786401299232,2021-11-21

सबसे कम कीमत2.7888219,2020-12-31

पब्लिक ब्लॉकचेनAVAX_XCHAIN

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

