ARB

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

नामARB

रैंकNo.45

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0006%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)10.33%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,295,780,056

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.397491937512469,2024-01-12

सबसे कम कीमत0.24501892750047008,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

परिचयArbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.