Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

नामALEO

रैंकNo.354

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.97%

बाज़ार में उपलब्ध राशि472,231,971.8894

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति1,814,300,406.8894

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर6.785851993275159,2024-09-28

सबसे कम कीमत0.1134396400169198,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनALEO

