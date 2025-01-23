AINTI

The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

नामAINTI

रैंकNo.1672

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि92,144,606

अधिकतम आपूर्ति99,999,870

कुल आपूर्ति99,998,040.201558

सर्कुलेशन रेट0.9214%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.7098183980143081,2025-01-23

सबसे कम कीमत0.012340955733738045,2025-01-23

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयThe cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.