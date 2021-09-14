ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

שֵׁםZCX

דירוגNo.1092

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.14%

אספקת מחזור650,819,503.357031

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת884,544,965.347031

שיעור מחזור0.6508%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים7.00574192979185,2021-09-14

המחיר הנמוך ביותר0.01636849858905369,2025-09-08

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

ZCX/USDT
Unizen
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ZCX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
