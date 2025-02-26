VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

שֵׁםVPT

דירוגNo.3106

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור268,131,599.7386215

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.2681%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.015653767551023726,2025-02-26

המחיר הנמוך ביותר0.000126522648164317,2025-09-04

בלוקצ'יין ציבוריBASE

מבואVeritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

VPT/USDT
Veritas
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (VPT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
VPT/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (VPT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
