Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

Loading...