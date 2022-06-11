UNM

U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.

שֵׁםUNM

דירוגNo.7433

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%0,00

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת100.000.000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים127.36840951818394,2022-06-11

המחיר הנמוך ביותר0.015000124738690163,2025-05-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואU:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
UNM/USDT
UNIUM
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (UNM)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
UNM/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (UNM)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...