TICO

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

שֵׁםTICO

דירוגNo.1378

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,01%

אספקת מחזור2 139 274 887,7694

מקסימום היצע10 000 000 000

אספקה כוללת10 000 000 000

שיעור מחזור0.2139%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.01893343419011232,2025-02-06

המחיר הנמוך ביותר0.002620055218761261,2025-09-09

בלוקצ'יין ציבוריAVAX_CCHAIN

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

