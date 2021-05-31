SLIM

Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.

שֵׁםSLIM

דירוגNo.1587

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.16%

אספקת מחזור100,000,000

מקסימום היצע0

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-05-31 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים5.7004407939313,2021-09-15

המחיר הנמוך ביותר0.01995524978345313,2022-12-29

בלוקצ'יין ציבוריSOL

Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

