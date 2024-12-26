SEN

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

שֵׁםSEN

דירוגNo.1869

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.26%

אספקת מחזור98,000,000

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0.98%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7974958969002627,2025-01-06

המחיר הנמוך ביותר0.000201297989722525,2024-12-26

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואSentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
SEN/USDC
Sentio Protocol
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (SEN)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
SEN/USDC
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (SEN)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...