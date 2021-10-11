RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

שֵׁםRARE

דירוגNo.599

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.99%

אספקת מחזור824,360,650.2218294

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.8243%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים3.7891566628107833,2021-10-11

המחיר הנמוך ביותר0.04180605179627959,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

