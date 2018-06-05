QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

שֵׁםQKC

דירוגNo.586

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,03%

אספקת מחזור7 158 774 425

מקסימום היצע0

אספקה כוללת10 000 000 000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2018-06-05 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0,0198 USDT

שיא כל הזמנים4.88068411,2021-04-25

המחיר הנמוך ביותר0.00136475646408,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריQKC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

